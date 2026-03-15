Verona-Genoa apre la domenica di campionato: le formazioni ufficiali
La domenica di campionato si apre con una sorta di scontro diretto. Alle 12:30, infatti, il match dell'ora di pranzo propone un Verona-Genoa che potrebbe riaprire il discorso salvezza in chiave gialloblu. Dall'altra parte, la squadra di De Rossi può allungare ancora e archiviare forse una volta per tutte la pratica. Queste le formazioni ufficiali della sfida:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Belghali, Sarr, Suslov, Lirola, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati
Allenatore: Paolo Sammarco.
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Sabelli; Colombo, Ekuban
A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Amorin, Baldanzi, Vitinha, Zatterstrom, Norton-Cuffy, Ekhator, Otoa, Cornet, Lafont
Allenatore: Daniele De Rossi.
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