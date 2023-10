VER-NAP, Le ufficiali: Raspadori la spunta su Simeone

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Alle 15 fischio d'inizio per la prima gara della nona giornata di serie A, che torna in campo dopo la sosta per le Nazionali, Hellas-Napoli. Ecco le scelte dei due allenatori con Garcia che deve fare a meno dEgli infortunati Osimhen e Anguissa: al loro posto Raspadori e Cajuste.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Amione; Faraoni, Hongla, Serdar, Doig; Ngonge, Folorunsho; Djuric

Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Allenatore: Rudi Garcia