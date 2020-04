VENUTI, Guardiamo il bicchiere mezzo pieno

Il terzino di proprietà della Fiorentina, Lorenzo Venuti, ha parlato così della situazione attuale che sta vivendo: "Voglio fare i complimenti a tutti per come stiamo rispettando le regole che ci sono state date. Non è semplice dovere restare a casa quando ci sono queste giornate così belle. Continuiamo a restare a casa e ne usciremo da questa brutta situazione. Anche a livello economico non è semplice ma ora c'è la vita in ballo ed è la cosa più importante di tutte. Ci viene chiesto solo di restare a casa e di seguire qualche piccola regola di igiene. Pensate a quelli che devono andare in guerra. Ma la guerra vera, quella con le armi! Dove quotidianamente vede la morte davanti ai suoi occhi. Riteniamoci fortunati a non essere in queste situazioni. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, vediamo il lato positivo. Io personalmente non ho mai cucinato e in questa quarantena sto imparando. Sono tante le cose che possiamo fare in casa. Voglio ringraziare i medici e gli infermieri che si trovano in prima linea a combattere questa guerra e voglio fare un in bocca al lupo a chi sta lottando per sconfiggere questa malattia. Restiamo in casa ma con il sorriso".