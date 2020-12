VENUTI, Gruppo sempre stato unito. Il gol sbagliato...

Ai microfoni ufficiali della Fiorentina parla Lorenzo Venuti, esterno viola: "Questa è stata la partita della squadra, del gruppo. Era quello che ci avevano chiesto: migliorare non solo migliorare dal punto di vista tecnico e tattico, ma trovare lo spirito di gruppo. Migliorare nell'unità d'intenti. Possiamo essere soddisfatti perché abbiamo raggiunto questo obiettivo. Il rammarico per oggi è tanto, anche per l'occasione che ho sbagliato. Sono piccolezze che in questo momento di difficoltà fanno la differenza, perché ogni occasione dobbiamo sfruttarla al massimo. Però credo che nonostante questi errori la strada è giusta. Ripartiamo da qui, da questo atteggiamento e dalla voglia di ognuno di noi di sacrificarsi per il compagno accanto".

Il gol sbagliato?

"È normale che in quelle occasioni bisogna fare gol, anche se non è il nostro ruolo. Nella situazione in cui siamo dobbiamo sfruttare ogni singola occasione. Quando vedi il compagno sacrificarti accanto a te comunque, riesci ad andare avanti anche per inerzia".

L'ambiente?

"Nel calcio parla sempre il campo, quando si perde si tende a puntare il dito. Ma questo gruppo è sempre stato unito. Magari agli occhi della gente non sembrava per qualche atteggiamento sbagliato, ma sia in campo che fuori il campo è sempre stato unito. E sempre lo sarà".