VENTURA, Risultati ACF frutto sinergia club-tecnico

L'ex ct Giampiero Ventura ha parlato di serie A e Fiorentina in particolare. Ecco le sue parole: "Per il discorso scudetto sono in lotta 4 squadre che sono le migliori, manca solo la Juventus che in questa stagione ha una rosa inferiore dal punto di vista qualitativo, oltre a mancare i 30 gol di Ronaldo rispetto agli ultimi anni. Complimenti a queste quattro che rendono il campionato godibile e incerto dopo l'egemonia delle scorse stagioni Tecnici italiani migliori? E' sempre stato dal punto di vista tattico e delle idee, tecnici sempre all'avanguardia. La differenza tra Italia ed Europa è più dal punto di vista fisico e di tranquillità dell'ambiente ma tecnicamente gli italiani sono superiori".

Bilancio Fiorentina? "Non mi stupisco perché Italiano sarebbe stata una piacevole sorpresa, avevo visto il lavoro a Spezia perché oltre alle idee ha la capacità di metterle in pratica e farsi seguire. E questi risultati sono frutto della sinergia tra la società e Italiano, sono frutto sì di Vlahovic, ma anche del recupero di giocatori come Bonaventura e del lancio di giovani come Sottil e Maleh. La Fiorentina ha lasciato 6 punti con due soli dei quali si apriva uno scenario importante ma in una prospettiva e come strada da seguire si può pensare positivo. Vlahovic? Gestito bene, in altre società come il Milan c'è differenza. Se hai idee devi metterle in pratica, i segnali sono positivi sono più per il futuro che nell'immediato, di tornare a livelli che più competono alla Fiorentina. Situazione economica fanno cambiare le gerarchie tra i club? Ho qualche dubbio finché ci saranno squilibri a livello di introiti..."