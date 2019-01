VENTURA, In passato fui vicino ai viola. Domenica...

Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale italiana nonché ex allenatore del Chievo Verona, ha parlato di Fiorentina e della prossima sfida ai veneti: "La Fiorentina è una squadra con ragazzi giovani di qualità, credo che ci siano i presupposti per giocarsi l'Europa, poi basta una vittoria per cambiare completamente la classifica. Giocatori come Muriel e Simeone sono già ufficialmente dichiarati per il futuro. Chiesa? Lo convocai agli stage in Nazionale, ora è cresciuto in maniera esponenziale, è un attaccante di grandissimo spessore. Gli manca qualche gol in più, il passaggio ultimo per poi essere consacrato un giocatore di spessore a livello internazionale. Chievo Verona? Ci ero andato per amicizia col presidente Campedelli, pensavo si potesse fare un determinato percorso. Poi siamo stati penalizzati e siamo partiti in difficoltà, ma oggi il Chievo è una squadra che crede alla salvezza. Per la Fiorentina sarà una gara delicata perché dovrà affrontarla con la convinzione di raccogliere i tre punti per puntare all'Europa. I clivensi si sono aggrappati anche molto ai senatori. Nazionale? Gli stage di Conte erano fatti di giocatori titolari in pianta stabile, mentre i nostri era soprattutto per coloro che dovevano essere avvicinati piano piano alla maglia azzurra. Quelli di Mancini non so come saranno, ma credo che lui sia sulla strada giusta visti i giovani di qualità di cui può disporre: Barella, Chiesa, Verratti... Ci sono i presupposti per fare una crescita importante. Se tornassi indietro? Non rifarei la scelta di diventare ct proprio perché voglio bene alla Nazionale e ci vogliono determinati presupposti per far bene. Muriel-Simeone? Il colombiano ha assoluta qualità e in passato ha reso sotto il suo potenziale. Ma con le sue doti può sicuramente ritagliarsi il suo spazio. Futuro? Sono stato vicino alla Fiorentina in passato, ma poi non si è mai concluso. Io non vedo l'ora di riprendere ad allenare, devo aspettare giugno".