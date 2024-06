VENTURA, Al calcio italiano è mancata solo la ciliegina viola

FirenzeViola.it

Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale, ha parlato a margine della 19a edizione della Golf Cup della Fondazione Vialli e Mauro rispondendo anche ad una domanda che coinvolge la squadra viola: "Potrebbe essere il momento giusto pe ril rilancio definitivo del calcio italiano. Sarà necessaria qualche idea in più. Il calcio monotematico a volte un po' annoia secondo me.

Credo ci sia la possibilità perché giocando in Europa sei costretto a confrontarti con realtà diverse e a fare qualche riflessione in più e a giocare creando situazioni importanti. È stata un'annata importante, è mancata solo la ciliegina della Fiorentina che avrebbe coinvolto anche il mio Toro. È stata però un'annata importante e speriamo ci dia la spinta per fare qualcosa di importante in Europa".