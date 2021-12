VENEZIA, Henry: "Vlahovic mi ha più impressionato"

In occasione della conferenza stampa indetta dal Venezia è stato Thomas Henry a rispondere alle domande dei giornalisti. Nel corso dell'intervista, l'attaccante dei lagunari ha avuto anche parole di stima per Dusan Vlahovic, parlando del centravanti della Fiorentina come uno dei giocatori che lo ha più impressionato in questa prima parte di esperienza in Italia: "Quando sono arrivato non vedevo l'ora di giocare contro grandi campioni, come può essere Ribery ma anche come è stato per Bonucci per esempio. Penso che Dusan Vlahovic e Osimhen siano gli attaccanti più forti del campionato. Contro di noi Vlahovic non ha fatto la gara migliore della stagione, ma è un attaccante fortissimo come lo è Osimhen. Mi impressiona sopratutto Vlahovic però: Voglio diventare un attaccante completo come lui che può fare tutto".