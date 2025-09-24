Venezia corsaro a Verona, vince ai rigori e si regala l'Inter agli ottavi di Coppa Italia
Il Venezia batte ai rigori l'lHellas Verona e si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia a San Siro contro l'Inter. La squadra di Stroppa ha battuto a domicilio gli scaligeri dopo una partita con pochissime emozioni nei 90 minuti anche a causa del maltempo che ha perfino costretto l'arbitro a stoppare la gara per 20 minuti nel secondo tempo. Alla lotteria dei rigori poi Plizzarri è l'eroe dei lagunari che accedono così agli ottavi di Coppa Italia con il risultato finale di 5-4 dopo i calci di rigore.
Angelo GiorgettiSpesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo
Mario TeneraniSe non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
