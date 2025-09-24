Social

De Gea rincuora Lamptey: "Pazienza e calma, tornerai più forte di prima amico!"

Oggi alle 18:45Primo Piano
di Redazione FV

Tariq Lamptey ha riportato una lacerazione del legamento crociato anteriore dopo la brutta caduta nella gara col Como e starà fermo ai box per diversi mesi. L'esterno della Fiorentina è incappato nell'ennesimo brutto inofortunio della sua carriera e a fargli l'in bocca al lupo c'è anche David De Gea.

Il portiere viola si è espresso anche pubblicamente nei confronti dell'ex Brighton, attraverso una Storia Instagram: "Pazienza e calma! Tornerai più forte di prima, amico mio!", il pensiero dello spagnolo. Qua sotto l'immagine: