Nizza-Roma, inizia l'Europa League dei giallorossi: le formazioni ufficiali
Questo mercoledì segna l'inizio della prima giornata d'Europa League e alle ore 21 tocca alla Roma inaugurare il proprio torneo. Tra poco più di mezzora va infatti in scena il match col Nizza, in cui la squadra di Gasperini cerca i primi tre punti nel torneo. Ecco le formazioni ufficiali:
Nizza (3-4-2-1): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Bard; Sanson, Boga; Kevin Carlos. A disposizione: Zelazowski, Dupe, Abdi, Moffi, Diop, Jansson, Cho, Oppong, Tiago Gouveia, Lumpungu, Clauss, Abdul Samed. Allenatore: Franck Haise.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Kone, El Aynaoui, Tsimikas; Soule, El Shaarawy; Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Cristante, Pellegrini, Ferguson, Hermoso, Wesley, Pisilli, Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
