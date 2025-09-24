Coppa Italia, ecco le scelte di Como-Sassuolo. La Fiorentina attende la sfidante

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Non solo l'Europa League. Con la serata di stasera continua anche il programma della Coppa Italia, in pieno svolgimenti dei sedicesimi di finale. Alle 21, tra le altre sfide, scendono in campo anche Como e Sassuolo al Sinigaglia. Match dal quale uscirà la squadra accoppiata alla Fiorentina agli ottavi di finale del torneo, queste le formazioni ufficiali:

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Addai, Baturina, Jesus Rodriguez; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Morata, Sergi Roberto, Nico Paz, Ramon, Kuhn, Perrone, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Papaccioli, Bonsignori, Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Candé, Pieragnolo; Iannoni, Boloca, Lipani; Volpato, Cheddira, Fadera. A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Walukiewicz, Skjellerup, Moro, Odenthal, Vranckx, Thorstvedt, Pierini, Muharemovic, Koné. Allenatore: Fabio Grosso.