Serie A, il Venezia ha deciso: esonerato Stroppa dopo il ko con l'Atalanta
Il Venezia ha ufficializzato l’esonero di Giovanni Stroppa, tecnico che nella stagione 2025/26 aveva guidato la squadra alla conquista della promozione in Serie A dopo un campionato da protagonista in B. Il club, dopo la sconfitta di ieri sera in casa dell'Atalanta, ha comunicato la decisione attraverso una nota ufficiale:
"Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista. Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde".
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