VENERATO, Traorè alla Juve: all'Empoli 15 milioni

L'esperto di mercato e volto della Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 a proposito del centrocampista dell'Empoli Hamed Traorè, il cui futuro è ancora in bilico: “Empoli e Juventus stanno definendo l’acquisto di Traorè. I bianconeri verseranno 15 milioni ai toscani. L'affare ormai è in dirittura d’arrivo. Beffati tutti i club che erano su di lui, ma tra questi non c'era il Napoli, che in base al giudizio di Ancelotti non lo reputa adatto al 4-4-2".

