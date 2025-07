Torino, Nzola è un nome per l'attacco: Sottil e Ikonè nel mirino per le corsie esterne

vedi letture

Tanto del mercato del Torino, soprattutto nel reparto offensivo, passerà dalle condizioni di Duvan Zapata. Come riportato da TuttoSport, in base alle risposte che darà il ginocchio del colombiano Vagnati dovrà cercare una sua riserva o un potenziale centravanti titolare. Seppur in attesa di valutare le condizioni di Zapata i dirigenti granata stanno sondando vari profili di centravanti, tra cui anche quello di M'bala Nzola. L'angolano, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Lens, è in uscita dal club viola ed è tra i candidati insieme a Simeone, Colombo e Shpendi. Al di là delle condizioni di Zapata se parte, ed è probabile che lo faccia, Sanabria una punta il Torino dovrà per forza acquistarla.

La priorità dei granata comunque per il momento sono le corsie esterne. Il nome in pole position è quello di Cyril Ngonge, giocatore che Baroni conosce bene avendolo allenato al Verona. Tra le alternative, insieme ai vari Volpato, Oristanio e Recoba, ci sarebbero anche i due viola Sottil e Ikonè, rientrati a Firenze dopo i prestiti a Milan e Como. Infine Vagnati, ai microfoni di Rai2, ha negato un interesse per Zaniolo: "Sarò abbastanza chiaro, in questo momento abbiamo altre idee su quello che è il ruolo. È un giocatore di grande talento, con fisicità e caratteristiche importanti, però non è il profilo che stiamo seguendo".