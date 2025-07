Mondiale per club, anche la Juventus va a casa: il Real Madrid vince 1-0

vedi letture

Come per l'Inter, anche per la Juventus sono fatali gli ottavi di finale del Mondiale per Club: i bianconeri infatti sono stati battuti ed eliminati dal Real Madrid che all'Hard Rock Stadium di Miami si sono imposti 1-0 grazie al gol siglato da Gonzalo Garcia al 54'. Subito una buona occasione in avvio di match per i bianconeri, che sprecano il vantaggio con Kolo Muani che a tu per tu con Courtois sbaglia tutto.

Col passare del tempo però è venuto fuori il Real che dopo una grande chance con Bellingham ha trovato nella ripresa il gol-vittoria, nonostante una serara super di Di Gregorio tra i pali. Con questa vittoria, il Real Madrid si qualifica per i quarti di finale del torneo, dove affronterà la vincente del confronto tra Borussia Dortmund e Monterrey.