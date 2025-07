Eurocalcio donne: 49 convocate arrivano dalla Serie A italiana, Fiorentina compresa

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - C'è tantissima Serie A Women al via dell'Europeo che inizia oggi in Svizzera. Ben 49 tra le convocate delle 16 nazionali al via disputato l'ultima stagione nel massimo campionato italiano: considerando che ogni ct ha potuto presentare una lista da 23 calciatrici, oltre due squadre di Uefa Women's Euro 2025 sono formate da giocatrici di Serie A. Nell'edizione del 2022, le giocatrici di Serie A presenti all'Europeo sono state 36. Il primato di partecipanti provenienti dall'Italia, ovviamente, spetta alla Nazionale azzurra con 22 calciatrici su 23: l'unica "eccezione" è rappresentata da Arianna Caruso in forza al Bayern Monaco. Per la Danimarca giocano in 9; nel Belgio ci sono 5 giocatrici "italiane" (Philtjens, Dhont e Missipo del Sassuolo e Detruyer e Wullaert dell'Inter) che sfideranno la Nazionale di Andrea Soncin all'esordio. Escludendo l'Italia, sono ben 9 su 15 le nazionali presenti in Svizzera con almeno una calciatrice reduce dalla Serie A 2024-25. "Un dato che dimostra il livello del nostro campionato - afferma la presidente della Divisione Serie A Femminile, Federica Cappelletti - Oltre alle 22 calciatrici italiane, c'è più di una "squadra" formata da giocatrici straniere che hanno contribuito assieme alle ragazze cresciute nei nostri settori giovanili ad accrescere la competitività della Serie A. A loro faccio il mio più grande in bocca al lupo in vista dell'Europeo, con l'augurio di rivedere il maggior numero di calciatrici nella prossima Serie A Women". Belgio: Philtjens, Dhont, Missipo (Sassuolo), Detruyer, Wullaert (Inter).

Danimarca: Ballisager, Bredgaard, Faerge, Snerle (Fiorentina), Vangsgaard (Juventus), Kuhl, Thogersen, Troelsgaard (Roma), Larsen (Sampdoria). Finlandia: Engman (Como Women), Koivisto (Milan), Heroum (Sampdoria). Francia: Peyraud-Magnin (Juventus). Islanda: Runarsdottir (Inter). Norvegia: Fiskerstrand (Fiorentina), Harviken (Juventus). Polonia: Mesjasz (Milan). Svezia: Bennison (Juventus), Janogy (Fiorentina). Svizzera: Calligaris, Lehmann (Juventus), Pilgrim (Roma). (ANSA).