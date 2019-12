VENERATO, L'esonero di Montella non è scontato

Queste le parole del giornalista RAI, Ciro Venerato, a proposito del futuro del tecnico della Fiorentina: "L'esonero di Montella non è così scontato. Lui è ancora l'allenatore viola e può fare punti contro l'Inter. A quanto so Gattuso era il sogno di Commisso e ora che è andato a Napoli resta la candidatura di Spalletti. L'ex mister dell'Inter, però, ha un contratto molto importante con i nerazzurri e non sarà facile spalmarlo".