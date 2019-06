VENERATO, Chiesa deciderà se restare con Commisso

Queste le parole di Ciro Venerato, esperto di mercato e volto della Rai, sulla Fiorentina: "Il comunicato su Chiesa lascia il tempo che trova essendo firmato da una proprietà uscente. Da ora in poi bisogna stare attenti a smentite e cessioni, perché sul mercato si dicono molte bugie. Dipenderà dal ragazzo decidere di restare con Commisso. Pioli? Credo sia molto probabile che la Sampdoria gli affidi la panchina. Ha superato la concorrenza di Andreazzoli e potrebbe essere presto in panchina. Gattuso piace ad alcuni club stranieri. Sogna la Premier ma resta la pista Fiorentina e non è escluso che se fosse esonerato Montella si punti su Rino".