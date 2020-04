VECINO, Nel passaggio all'Inter ho vissuto un sogno

Matias Vecino primo interista della settimana per l'abituale appuntamento sui social ufficiali dell'Inter con i tifosi. Eccolo il Q&A tra il mediano uruguagio e i fan nerazzurri:

Con chi hai legato di più in questo gruppo?

"Borja me lo porto dietro in Italia da tempo. Lui si fida di me, spero faccia l’allenatore, condividiamo tutti"

A San Siro che emozioni si provano?

"Uno degli stadi più belli e storici del mondo. Nel passaggio dalla Fiorentina all’Inter ricordo di aver vissuto un sogno. Spero di essere ricordato nella storia di questi colori e vincere un trofeo con questa squadra. Esordire a San Siro con la maglia dell’Inter è un modo diverso, dopo averlo fatto con la maglia della Fiorentina"