VC Fantechi-Ciuffi, Ieri cena sociale e festa per i primi 50 anni del club

Ha festeggiato ieri sera i suoi 50 anni di vita il Viola Club Fantechi-Ciuffi nello scenario del Palacoverciano. Una bella serata per celebrare uno dei Viola Club più antichi dell'universo Fiorentina nato grazie alla passione di Mario Fantechi e cresciuto negli anni sotto la guida di Mario Ciuffi prima e Filippo Pucci poi, oggi presidente del Centro Coordinamento Viola Club. Oltre al direttore di Firenzeviola e Radio Firenzeviola Tommaso Loreto e Chiara Andrea Bevilacqua, apprezzata voce di Radio Firenzeviola, e alla giornalista di Radio Bruno Michela Lanza è intervenuto anche l'ex bomber viola Christian Riganò. Una cena cui hanno partecipato un centinaio di soci del club terminata con una lotteria ha celebrato un compleanno importante come quello dei 50 anni e soprattutto ha ribadito passione e fedeltà ai colori viola di un gruppo di tifosi e appassionati che continuerà a restare al fianco della Fiorentina.

Tanti auguri!