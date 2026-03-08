Vanoli e una delle sue bestie nere: il tecnico viola ha battuto il Parma solo in B

vedi letture

Poco più di un'ora al fischio d'inizio di Fiorentina-Parma, in programma alle 15 al Franchi, e dalle pagine online di TMW ecco il focus in merito ai confronti tra le due panchine. Paolo Vanoli e Carlos Cuesta hanno un solo precedente all’attivo tra di loro. Ovviamente è quello relativo alla gara di andata di questo campionato tra Parma e Fiorentina, visto che lo spagnolo è al suo primo anno dalle nostre parti. In quell’occasione furono i ducali a vincere per 1-0 grazie al primo gol in Serie A realizzato da Sorensen.

Vanoli, che da giocatore ha vestito sia la maglia della Fiorentina che quella del Parma, ha incontrato da allenatore sette volte gli emiliani, vincendo in una sola circostanza. Il 7 ottobre 2023, il suo Venezia superò in casa 3-2 gli avversari. Era una gara valida per il campionato di Serie B. La partita della quale abbiamo già parlato, ovvero Parma-Fiorentina 1-0 del 27 dicembre, è anche l’unico precedente che Cuesta ha contro la formazione viola per la ragione già espressa in precedenza.

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS CUESTA

0 vittorie Vanoli

0 pareggi

1 vittoria Cuesta

0 gol fatti squadre Vanoli

1 gol fatto squadre Cuesta

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS PARMA

1 vittoria Vanoli

3 pareggi

3 vittorie Parma

9 gol fatti squadre Vanoli

11 gol fatti Parma

TUTTI I PRECEDENTI CUESTA VS FIORENTINA

1 vittoria Cuesta

0 pareggi

0 vittorie Fiorentina

1 gol fatto squadre Cuesta

0 gol fatti Fiorentina