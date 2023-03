VANNUCCI, Stadio Empoli? Serve confronto con tifoseria

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

Il consigliere regionale Andrea Vannucci, già ex assessore allo sport del Comune di Firenze, ha parlato del possibile trasloco fuori dalla Toscana della Fiorentina: "Non sarebbe poi così clamoroso che la Fiorentina si trasferisse fuori dalla Toscana perché un cantiere in stile Dacia Arena avrebbe dilatato i tempi dei lavori. Penso però che andrebbe trovata una soluzione all'interno della città metropolitana, altrimenti si disperderebbe un patrimonio importante. Empoli, per esempio, è vicino ed è collegata bene anche dal treno. Chiaro che debba esserci grande rispetto per il territorio e che sia necessario parlare con la tifoseria organizzata".