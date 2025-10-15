Vannucchi racconta: "Galloppa farà strada. L'Italia U19? Fa sempre un certo effetto"

Tommaso Vannucchi si racconta. Il portiere classe 2007, in prestito in Serie C al Pontedera dalla Fiorentina, ha toccato una moltitudine di argomenti nell'intervista con Tuttomercatoweb.com e tra questi si è soffermato anche su Daniele Galloppa, tecnico della Primavera viola con cui ha lavorato la passata stagione: "Lo scorso anno abbiamo vissuto una stagione fantastica, c'era un clima decisamente positivo, e tutti ci siamo trovati benissimo con il tecnico e il suo staff. Galloppa è un tecnico che sa preparare molto anche i giovani, aiuta a crescere e migliorare, dà consigli utili affinché tutti ci si possa esprimere al 100% delle nostre possibilità. E ha anche grandi qualità umane. Sono certo che farà strada, io gli auguro il meglio".

Questo invece un passaggio sulla convocazione ricevuta dall'Italia Under 19: "È stata una bella soddisfazione la chiamata in azzurro, e sapere di essere l'unico di Serie C a esser stato convocato mi rende ancora più orgoglioso: la maglia azzurra fa sempre un certo effetto, è anche uno stimolo in più per spingere e a dare più di quello che già si dà, è un qualcosa che ti dà motivazioni ulteriori anche in ottica futura per puntare a obiettivi sempre più grandi, tra i quali anche arrivare un giorno nella Nazionale maggiore. Del resto, rappresentare il proprio paese è motivo di orgoglio. E se la voglia di andare sempre a 100 all'ora non manca, così aumenta".