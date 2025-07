Valentini all''Hellas Verona è una plusvalenza. Per la Fiorentina non era l'identikit giusto

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla cessione di Nicolas Valentini all'Hellas Verona. Ieri il club gialloblù ha dato notizia del suo acquisto con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 3-4 milioni di euro. La Fiorentina si libera di uno stipendio da un milione di euro netti a stagione, alleggerendo così il monte ingaggi. Tra l'altro se il Verona deciderà di riscattare l'argentino, ai viola spetterà il 50% della sua eventuale futura rivendita. È evidente che la Fiorentina ha preso una decisione, quella di puntare su altri profili. Valentini non rispecchiava l’identikit giusto.

La dirigenza ha scelto di puntare su un calciatore diverso come Mattia Viti, che sicuramente porta alcuni vantaggi in fatto di liste. Il quotidiano ricorda che la Fiorentina aveva prelevato Valentini la scorsa estate, senza dovere nulla al Boca Junior visto che il giocatore era in scadenza di contratto. Alla fine il calciatore è arrivato a gennaio, sennonché poco dopo è stato girato all'Hellas Verona in prestito secco. Lo stesso Verona lo ha voluto di nuovo in prestito, ma con la possibilità di tenerlo in caso di stagione positiva. Ecco che la Fiorentina otterrà nel caso una plusvalenza (non avendolo dovuto pagare) per un giocatore che evidentemente non poteva far parte del progetto.