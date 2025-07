Bennacer, Al-Ittihad ci pensa per un trasferimento a titolo definitivo

Offerte dall'Arabia per Ismael Bennacer. L'ex centrocampista del Marsiglia, a lungo seguito in questa sessione di mercato anche dalla Fiorentina, è diventato un obiettivo di mercato dell'Al-Ittihad, club in cui milita anche Karim Benzema. Come scritto sul suo profilo X dall'esperto di mercato Matteo Moretto, gli arabi e il Milan stanno trattando per un trasferimento a titolo definitivo. L'algerino è il primo nome dell'Al-Ittihad che sta sondando comunque anche altri profili.