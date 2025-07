Ufficiale La Fiorentina cede il classe 2004 Nardi al Siena: il comunicato del club bianconero

Ufficiale per la Fiorentina la cessione a titolo definitivo di Niccolò Nardi al Siena. Il centrocampista classe 2004, l'anno scorso in prestito in Serie C prima al Carpi e poi alla Pianese ha firmato un contratto triennale con il club bianconero militante in Serie D. Di seguito il comunicato del Siena: "Il Siena FC è lieto di annunciare l’ingaggio di Niccolò Nardi, trequartista classe 2004, che entra ufficialmente a far parte della rosa bianconera per la stagione sportiva 2025/2026, firmando un contratto triennale. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina dove ha completato il percorso fino alla Primavera, matura la prima esperienze in prima squadra proprio in Serie D con la maglia del Livorno, collezionando 33 presenze e 4 reti.

Nella scorsa stagione ha vestito le maglie di Carpi e successivamente della Pianese, entrambe in Lega Pro, arricchendo ulteriormente il proprio bagaglio di esperienza. Il club accoglie con entusiasmo l’arrivo di Nardi, certo che potrà offrire un contributo importante al progetto tecnico e alla crescita della squadra".