Mattia Viti: "Mi definisco un difensore moderno. Ogni giorno qui per me è motivo di orgoglio"

Nel corso della rubrica "In campo con..." il nuovo difensore della Fiorentina Mattia Viti ha parlato ai microfoni del club viola. Queste le sue parole a partire dalle suie caratteristiche: "Mi definisco un difensore moderno. Mi piace giocare con la palla e costruire dal basso. Sul lungo non me la cavo male, può essere definito uno dei miei punti forti".

Come comunicavi all'estero con i tuoi compagni?

"Imparare la lingua è fonadamentale. Io non sono riuscito ad imparare bene il francese anche se lo capisco. Ho fatto lezioni private di inglese, che parlano ovunque ormai, e così riuscivano a comunicare in campo con i miei compagni".

Sei mesi fa ci avresti creduto di essere a giocare con la Fiorentina

"Non ci credevo nemmeno un mese fa. Ancora devo realizzare, è bellissimo tutto. Ogni giorno per me è un motivo di orgoglio".

Chi è più difficile da marcare in allenamento Kean o Dzeko?

"Dipende da cosa devi fare. Su un cross laterale marcare Dzeko in area è molto fastidioso. A campo aperto invece Kean. Con lui non puoi allentare nemmeno un secondo".