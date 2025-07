Inizio shock di Moreno al Levante: il centrale va ko in amichevole dopo 9'

vedi letture

Matías Moreno, difensore argentino di proprietà della Fiorentina attualmente in prestito al Levante, ha subito un infortunio muscolare durante la sua prima amichevole con il nuovo club. Come riporta Estadio Deportivo, dopo appena 9 minuti di gioco nella sfida tra Levante e Teruel, il classe 2003 è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare alla coscia destra, riportato in seguito a un contrasto con un avversario. Al momento non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, ma di certo non si tratta del debutto stagionale che il giovane sperava di vivere.