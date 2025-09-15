Valencia, il tecnico Corberan su Beltran: "Un'opzione come gli altri giocatori"

vedi letture

Il tecnico del Valencia, Carlos Corberan, ha parlato di Lucas Beltran dopo la partita persa 6-0 contro il Barcellona (tredici minuti da subentrato per il Vikingo): "Lui è un altro giocatore che abbiamo preso all'ultimo giorno di mercato. E' un'opzione di cui disponiamo, come tutti gli altri ragazzi presenti in rosa" ha tagliato corto l'allenatore. Che poi ha aggiunto: "Non ci sono buone notizie per noi, oggi rincasiamo a testa bassa con la voglia di cambiare le cose per i nostri tifosi".