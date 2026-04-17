Morte Manninger, disposta l'autopsia per escludere l'ipotesi di un malore

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C'è ancora sgomento a Nußdorf, distretto di Flachgau, per la morte improvvisa di Alexander Manninger, ex portiere tra le altre di Fiorentina e Juventus. La sindaca Waltraud Brandstetter (ÖVP), parlando ai microfoni di Salzburg24, ha spiegato: "L'intero paese è profondamente scosso dall'accaduto". Nel frattempo, le forze dell'ordine sono impegnate a fare piena luce sull'incidente. Per la polizia di Salisburgo sono iniziate indagini che non lasciano spazio a margini d'errore. "L'approccio è lo stesso che si adotterebbe sulla scena di un delitto", spiegano gli inquirenti al portale austriaco.

Nel procedimento investigativo, due figure ricoprono ora un ruolo centrale: il macchinista, considerato dalla polizia il testimone chiave, avendo assistito alla dinamica dalla prospettiva diretta del treno locale in arrivo, poi c'è il perito Gerhard Kronreif, rinomato esperto incaricato di analizzare le variabili fisiche e le condizioni tecniche sul luogo dell'incidente.

Per escludere che un malore improvviso possa aver causato lo scontro, è stata disposta l'autopsia sul corpo di Manninger. Qualora l'esame non rivelasse evidenze mediche, l'attenzione si sposterebbe sull'ipotesi dell'errore umano. "In tal caso, però, sarebbe difficile accertarlo con sicurezza a posteriori", riferisce la polizia. La sindaca Brandstetter ha tenuto a precisare: "Normalmente si tratta di un passaggio a livello con buona visibilità e segnaletica di stop". Al momento, non intende sollecitare l'installazione di barriere: "Non voglio anticipare i tempi riguardo alle sbarre; non mi risulta che in precedenza ci siano mai stati incidenti con lesioni a persone in quel punto", spiega l'articolo di Salzburg24.