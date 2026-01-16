Valcareggi: "Fortini? Non va ceduto, sarebbe un errore alla Kayode"

Furio Valcareggi ha commentato le questioni più attuali in casa Fiorentina: "Il problema non era il modulo ma le prestazioni dei singoli, tutte insufficienti. Ora che invece i giocatori rendono, arrivano i risultati positivi. Non è che con la retroguardia a quattro si vincono le partite, mentre con la difesa a tre si perdono. Non funziona così.

Fortini? Non bisogna assolutamente cederlo, sarebbe un errore così come lo fu la cessione di Kayode. Se io fossi la Fiorentina e il ragazzo chiedesse un aumento di stipendio, glielo darei ma solo se lo merita con le prestazioni in campo. Fortini va blindato, bisogna fargli un quinquennale: parliamo di un calciatore vero, che emergerà, con un grande fisico. Come fai a darlo via quando ancora deve cominciare?".