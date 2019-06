VALCAREGGI, Chiesa deve decidere il suo futuro

Furio Valcareggi ha parlato così oggi di Federico Chiesa e della nuova proprietà viola: “Ci deve dare una mano Federico, deve prendere lui in mano la patata bollente relativa al suo futuro. La Fiorentina lo vuol tenere? Bene, la società gli adegui il contratto e gli dia più soldi. E’ Chiesa però che deve decidere il suo futuro. E’ un problema grande, la palla è in mano sua. L’entusiasmo verso la nuova proprietà? Nella storia viola io ho sempre visto arrivare i nuovi proprietari con enfasi da parte dei tifosi, poi ho visto le storie rompersi e finire. Io non posso dimenticare che tutti sono arrivati con le trombe e tutti sono andati via tra le contestazioni. Ma questo è il calcio. Perché voglio bene in generale a chi è sulla plancia di comando? Chiunque mette dei soldi nella Fioentina mi fa felice e quindi sostengo tutti coloro i quali hanno speso per la Fiorentina, dai Della Valle a Befani.

Sia chiaro io amo Rocco Commisso, per ciò che ha speso per comprare la Fiorentina e per quello che farà”.