VALCAREGGI, Chiesa? C'era la Juve, ora anche l'Inter

Intervistato da TMW Radio, il procuratore di fede viola Furio Valcareggi ha così parlato di Federico Chiesa, e di un possibile ballottaggio azzurro che lo vedrebbe coinvolto con Nicolò Zaniolo, a sua volta invece un ex della Fiorentina: "Lo vince Chiesa a mani basse, il ruolo di Zaniolo è ancora da identificare. Non credo abbia la continuità e la forza per giocare lì. Sono di due cilindrate diverse. Gioca bene ovunque, ma per fare l'esterno destro da bandierina a bandierina gli manca qualcosa. Il futuro di Chiesa? Mi è costato anche qualche insulto a Firenze, ma so da dicembre dell'anno scorso che la vecchia proprietà aveva già un accordo con la Juventus a 80 più bonus. Ho dato 9 al mercato degli americani non per Ribery, ma perché hanno tenuto Chiesa. Se ora non rinnova, cosa che accadrà, va ceduto. È la sua volontà. Ora è entrata l'Inter nella trattativa".