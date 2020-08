VAGNATI, Non siamo terra di conquista: chi vuole...

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha presentato il nuovo allenatore, Marco Giampaolo ed ha parlato anche delle possibili cessioni con Andrea Belotti che continua ad essere un obiettivo della Fiorentina. Queste le sue parole.

Ci sono mal di pancia in squadra?

"Sirigu è importante per noi, lo ha dimostrato: ci dobbiamo incontrare, ci vedremo oggi e sarà importante avere giocatori motivati. Bisogna che chi vuole i nostri giocatori metta qualcosa sul piatto, non siamo terra di conquista. Ci vorrà disponibilità ad adattarsi in un altro calcio, ma in tanti possono farlo secondo me".