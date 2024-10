VACANZE, Gud sceglie Ibiza. Beltran vola a Londra

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Periodo di riposo per la Fiorentina, che, come aveva anticipato Dodô nella sua lavagnetta (leggi qui la notizia), potrà contare su quattro giornate libere. Tra i vari giocatori non convocati dalle nazionali c'è Lucas Beltrán, che ha approfittato della pausa per visitare Londra.

Anche Albert Gudmundsson ha colto l'occasione per festeggiare l'assoluzione dal caso giudiziario in cui era coinvolto, dal quale è uscito innocente. Il fantasista islandese ha scelto come meta Ibiza, come mostrato in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, non prendendo in considerazione la possibilità di giocare con la sua nazionale, che lo aveva escluso durante il processo ma per la quale potrà tornare presumibilmente disponibile durante la pausa di novembre.