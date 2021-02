V. PARK, Il costruttore: "Opera d'arte. Commisso.."

"Di Rocco Commisso mi ha colpito la sua straordinaria umanità”. A dirlo è Giovanni Nigro della Nigro Costruzioni, l’impresa che ha vinto l’appalto per la realizzazione del Viola Park, in una intervista al Brivido Sportivo. Tra le altre cose ha spiegato come è nato l'accordo, grazie anche alle origini calabresi, pur vivendo a Prato: "Il Viola Park costerà una cifra importante. Ma sarà una vera e propria opera d’arte. L’architetto Casamonti ha creato veramente qualcosa di speciale, di unico come aveva fatto per le Cantine Antinori. Il presidente della Fiorentina voleva una struttura che fosse all’altezza della bellezza di Firenze. Mio papà Mario era a Firenze nei giorni in cui è stato siglato l’accordo. Quando abbiamo incontrato il Presidente della Fiorentina sono venute subito a galla le comuni origini calabresi. Il Presidente Commisso è stato molto affettuoso. Ha preso mio padre sotto braccio, l’ha portato a conoscere i calciatori. Come ho detto è di una straordinaria umanità. E’ un uomo che ti tocca il cuore”. Tra le opere realizzate dall'impresa Museo delle Navi a Pisa, il Fortino a Forte dei Marmi, il Duomo di Lucca mentre nello sport è la prima vera opera: "A questi livelli sì - spiega -Diciamo che mi ha fatto molto piacere realizzare campi di calcio, di basket e di calcetto all’interno della scuola Cicognini a Prato dove ho studiato. E’ stato un emozionante tuffo nel passato"