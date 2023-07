V. PARK, Gli ultimi sviluppi sulla questione parcheggi

FirenzeViola.it

Secondo quanto scrive QuiAntella.it è pronta a diventare un parcheggio (temporaneo) per i tifosi viola che si recheranno al Viola Park l’area di via Granacci, recintata ormai da alcune settimane per gli interventi propedeutici alla realizzazione del capolinea della tramvia.

Nelle prossime ore le buche scavate dalle “talpe” del Genio militare e della Soprintendenza archeologica saranno ricoperte e il terreno sarà pronto ad essere trasformato in parcheggio temporaneo per gli eventi ospitati dal Viola Park, in modo che l’afflusso di auto impatti il meno possibile sulla viabilità e le zone di sosta dei residenti.

Il Comune di Bagno a Ripoli, come promesso dal sindaco Casini, si limiterà ad una sistemazione minimale con nastri da cantiere per delimitare ingresso (da via Granacci) e perimetro. Così i tifosi avranno un’area di sosta per le auto. Si calcola che ne possano entrare fra 150 e 200. Inoltre, dopo aver realizzato l’attraversamento pedonale con semaforo di via Pian di Ripoli, il Comune provvederà a proteggere con transenne il tratto di via Pia di Ripoli (un centinaio di metri) da percorrere per arrivare a piedi, in sicurezza, all’ingresso del Viola Park.

Per le autorizzazioni al parcheggio temporaneo che la Fiorentina intende allestire su terreni appena acquistati a ridosso del Viola Park, occorreranno invece alcuni mesi. Per avere finalmente a disposizione il parcheggio scambiatore del capolinea della tranvia (378 posti) come minimo un anno.

Oltre all’area di via Granacci c’è disponibilità di sosta al parcheggio scambiatore Europa (200 posti auto) che dista circa un chilometro dal Viola Park. A QuiAntella risulta che, in fase di approvazione della variante urbanistica, la Fiorentina avesse dato la disponibilità a collegarlo con il centro sportivo mediante un sevizio di bussini in occasioni di eventi con particolare afflusso di pubblico. Vedremo se la previsione sarà attuata.