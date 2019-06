UVA, Commisso? Ben venga il suo investimento

Michele Uva, vicepresidente della UEFA, ha parlato così a margine della finale del calcio storico fiorentino: "Calcio femminile? La squadra è stata costruita negli anni, non mi meraviglia il loro exploit al Mondiale. C'è bisogno sempre di un po' di fortuna ma dietro c'è una grande organizzazione. Adesso c'è la Cina, se la superiamo possiamo fare un pensierino alle semifinali. C'è da fare un grosso applauso allo staff e a queste ragazze. L'Europeo U21? Il bilancio UEFA è positivo. Sono stati costruiti nuovi stadi e il responso è positivo. Manca la ciliegina sulla torta e non dipende da noi. Ma da Francia-Romania. Comunque sarà per la Uefa è un grande risultato. Commisso? L'investimenti stranieri in Italia sono importanti per la crescita. Ben venga Commisso. Bisogna puntare tanto sul settore giovanile e sulle infrastrutture per costruire una squadra a lungo termine".