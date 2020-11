URUGUAY, Altri due calciatori positivi. Caceres...

Dopo la positività di Matias Vina, l'Uruguay ha comunicato in via ufficiale che Alexis Rolin e Diego Rossi sono risultati positivi al Coronavirus. Altri due calciatori, ai quali si aggiungono cinque membri dello staff, che per fortuna però stanno bene. La Fiorentina continua a rimanere in ansia per Martin Caceres, che rientrerà a Firenze nella giornata di domani. Ovviamente prima di aggregarsi di nuovo al gruppo squadra dovrà sottoporsi al tampone.