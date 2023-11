UNITED, Pronta rivoluzione: via 10 giocatori tra cui...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rivoluzione Manchester United. Il Daily Star dedica un approfondimento ai tanti calciatori che nelle prossime due sessioni di mercato potrebbero lasciare Old Trafford. A detta del tabloid, sono oltre 10 i calciatori destinati a salutare i Red Devils perché ormai fuori dal progetto di mister Ten Hag e/o della società.

Il primo a partire - scrive la medesima fonte - dovrebbe essere Jadon Sancho, esterno offensivo ex Borussia Dortmund che piace molto anche alla Juventus. Il talento inglese, che in questa stagione ha giocato finora appena 76 minuti distribuiti in 3 partite, potrebbe vedere agevolato il suo passaggio in bianconero grazie all'approdo sempre più probabile dell'ex Juventus Jean-Claude Blanc proprio nella dirigenza dello United come direttore generale. Tra i vari casi probabili potrebbe esserci anche Amrabat che viste le sue difficoltà, le probabilità del riscatto a 20 milioni sono molto diminuite.