UNITED, 75 mln a Barca per De Jong, nodo contratto

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - L'avventura di Frank De Jong al Barcellona è conclusa, ma la sua disputa finanziaria ne blocca il passaggio al Manchester United. Il club inglese e quello catalano hanno infatti chiuso l'accordo per il trasferimento del giovane pupillo di Ten Hag per 63.5 milioni di sterline, circa 75 milioni di euro. Ma la situazione non si sblocca per degli arretrati che De Jong reclama, a norma di contratto. Emissari dello United, scrive la Bbc, sono a Barcellona per prova a sbloccare il trasferimento. Intanto, i media inglesi sottolineano che il Chelsea ha 'ritirato' la sua candidatura all'ingaggio di Cristiano Ronaldo, e il club non sa ancora se il portoghese partecipera' alla preparazione pre-stagione (ANSA).