UNDER 21, Beffa finale: con la Svezia è 1-1

Finisce con una beffa clamorosa tra Italia e Svezia Under 21. 1-1 nelle qualificazioni valide per il campionato europeo di categoria, maturato con un gol in pieno recupero di Prica, abile a sfruttare una disattenzione difensiva della difesa azzurra. Inutile il gol messo a segno dal solito Lucca, gli uomini di Nicolato crollano nel finale e buttano via due punti nello scontro diretto per il primo posto. Troppe occasioni nel finali sciupate e un pareggio che risponde alle solite logiche del “gol sbagliato-gol subito”.