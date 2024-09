UNDER 18, L'Inter pareggia in extremis: 4-4 al Viola Park

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al Viola Park è andato in scena, questa mattina alle 11:00, il match tra la Fiorentina Under 18 e il pari età dell'Inter. Tanti gol e spettacolo, per un match che alla fine vede i giovani viola prendere il gol del 4-4 in pieno recupero. Ad aprire le marcature ci pensano gli ospiti con la rete di Kukolis, a cui è seguito il raddoppio dopo pochi minuti di Humanes.

La Fiorentina però riesce a pareggiarla in appena un minuto intorno alla mezz'ora grazie all'uno due di Pisani e Angiolini, ma prima del duplice fischio dell'arbitro è nuovamente l'Inter a passare in vantaggio. Nella ripresa i viola la ribaltano con la rete di Kaba e la doppietta di Pisilli, ma al 48' un calcio di rigore trasformato dai nerazzurri fa terminare la sfida in parità.