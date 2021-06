ULIVIERI, Gattuso a Napoli in un mare in tempesta

Nel corso della sua intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, Renzo Ulivieri, presidente dell’Assocalciatori, ha parlato dei 4 tecnici toscani attualmente in Serie A e si è soffermato sull'addio di Gattuso al Napoli: "Luciano Spalletti abita a Montaione, io a San Miniato, da casa mia vedo quasi casa sua. Scherzo… È un allenatore anziano, ma giovanissimo: si aggiorna, guarda lontano, non l’ho mai sentito dire: 'Ai miei tempi…'. A Napoli ci vuole un condottiero come lui e attenzione, non voglio affermare che Gattuso non lo sia stato, anzi, Rino ha navigato bene su un mare in tempesta. Vedo che le squadre portano sei giocatori in area avversaria. Quando allenavo io, se succedeva, si sveniva per paura del contropiede. Tutto cambia e ritorna. C’è da riprendere il discorso antico del difensore che deve marcare bene nell’uno contro uno. Il futuro prossimo è nella miscela tra difesa di reparto e marcatura individuale".