UFFICIALE, Zanon è un giocatore del Pordenone

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Luca Zanon. Il calciatore, classe ’96, arriva dalla Fiorentina a titolo definitivo. Ha firmato un contratto biennale, sino a giugno 2021. Cresciuto nel settore giovanile viola, Zanon è reduce dall’esperienza in Serie C alla Robur Siena: 27 le presenze. In precedenza ha vestito le maglie di Ternana e Virtus Entella in B, Pistoiese in C. Le prime parole da neroverde di Zanon: "Il Pordenone ha creduto in me, acquisendomi a titolo definitivo. Voglio ripagare la fiducia, dare tutto per i miei nuovi colori e proseguire il percorso di crescita. Nei due anni di B con Ternana ed Entella ho imparato molto, lo scorso in C con il Siena ho giocato con continuità".

DAL VIOLA AL NEROVERDE: IL DIFENSORE ZANON È DEL PORDENONE



Laterale mancino, dalla @acffiorentina a titolo definitivo

🇿



🅱envenuto Luca ▶ https://t.co/tE9dadtkow#ForzaRamarri #PN2020 pic.twitter.com/xpHJZ90NSJ — Pordenone Calcio (@PordenoneCalcio) 23 luglio 2019