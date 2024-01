Fonte: legaseriea.it

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Hamed Traore, ex obiettivo della Fiorentina, è un nuovo giocatore del Napoli, che ne ha depositato il trasferimento presso la Lega Serie A: l'ivoriano torna in Italia in prestito dal Bournemouth e vestirà dunque la maglia azzurra per i prossimi sei mesi.