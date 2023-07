UFFICIALE, Rasmussen è un nuovo difensore del Brondby

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La voce era nell’aria ma adesso è ufficiale: Rasmussen saluta la Fiorentina a titolo definitivo. Il Brondby, infatti, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale ha ufficializzato l’acquisto di Rasmussen, si parla di circa 3 milioni di euro secondo alcuni portali danesi. L’ormai ex difensore viola ha anche aggiunto delle dichiarazione dopo il suo ritorno in Danimarca: “Sono a un punto della mia carriera in cui ho molta esperienza che voglio mettere in gioco in un club che vuole giocare al vertice del campionato danese.

Quindi, quando ho sentito parlare per la prima volta dell'approccio del Brøndby non ho mai avuto dubbi che fosse la piazza giusta. Sono incredibilmente felice di entrare a far parte del Brøndby IF e non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e di dare il massimo in allenamento”.