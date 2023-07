UFFICIALE, Osasuna riammesso alla prossima Conference

FirenzeViola.it

Iniziano ad arrivare le prime decisioni della Uefa, decisioni che riguarderanno direttamente anche la Fiorentina. In attesa di capire se il massimo organo calcistico europeo squalificherà la Juventus per la prossima Conference League, ammettendo al suo posto i viola, ecco il primo verdetto da Nyon per un caso per certi versi simile: l'Osasuna giocherà la Conference League 2023/24. La Uefa ha ammesso il club navarro alla competizione dopo che in un primo momento l'aveva escluso a causa di alcune condanne per frode sportiva che riguardavano la scorsa dirigenza. Nessuna squalifica per l'Osasuna, per buona pace dell'Athletic Bilbao (ottavo nella scorsa Liga e candidato a prendere il posto dei rossoblù). Un precedente che, sperano i tifosi viola, non si ripeta con Juventus e Fiorentina.