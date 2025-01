UFFICIALE, Nuovo prestito per Sene: va al Lecco in C

FirenzeViola.it

Termina dopo soli sei mesi (e 4 presenze) l'avventura di Fallou Sene al Frosinone. L'attaccante senegalese della Fiorentina è passato in prestito in Serie C, al Lecco. Questa la nota del club ciociaro: "Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società sportiva Calcio Lecco 1912 (con il consenso dell’ ACF Fiorentina) per la cessione del calciatore Fallou Sene. L’attaccante, classe 2004, si trasferirà a titolo temporaneo".